Харден и Уэстбрук повторили достижение Оладжьювона и Дрекслера

Игроки клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук помогли команде победить в матче регулярного чемпионата с «Мемфис Гриззлиз». Уэстбрук набрал 33 очка, собрал 9 подборов и отдал 8 передач, а Харден — 30 очков, 7 подборов и 3 передачи. Окончательный счёт — 140:112 в пользу «Рокетс».

Это уже вторая игра подряд, в которой на счету обоих баскетболистов не менее 30 очков. Последними представителями «Хьюстона» с такими показателями в двух играх подряд были Хаким Оладжьювон и Клайд Дрекслер, добившиеся подобного достижения в декабре 1995 года, сообщает служба статистики НБА.

Если у вас не отображаются фотографии баскетболистов, их можно посмотреть в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.