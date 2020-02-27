Харден и Уэстбрук повторили достижение Оладжьювона и Дрекслера
Игроки клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук помогли команде победить в матче регулярного чемпионата с «Мемфис Гриззлиз». Уэстбрук набрал 33 очка, собрал 9 подборов и отдал 8 передач, а Харден — 30 очков, 7 подборов и 3 передачи. Окончательный счёт — 140:112 в пользу «Рокетс».
Это уже вторая игра подряд, в которой на счету обоих баскетболистов не менее 30 очков. Последними представителями «Хьюстона» с такими показателями в двух играх подряд были Хаким Оладжьювон и Клайд Дрекслер, добившиеся подобного достижения в декабре 1995 года, сообщает служба статистики НБА.
Если у вас не отображаются фотографии баскетболистов, их можно посмотреть в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.
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