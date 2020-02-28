«Индиана» победила с дабл-даблом Сабониса и другие результаты игрового дня НБА

27 февраля состоялось четыре матча сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Индиана Пэйсерс» дома победил «Портленд Трэйл Блэйзерс». Домантас Сабонис («Индиана») сделал дабл-дабл, набрав 20 очков, собрав 11 подборов и отдав 4 передачи. Окончательный счёт — 106:100 в пользу «Пэйсерс».

«Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке выиграл у «Сакраменто Кингз», несмотря на дабл-дабл украинца Алексея Леня, на счету которого 11 очков и 11 подборов. Итоговый счёт — 112:108 в пользу «Оклахомы».

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде разгромил «Голден Стэйт Уорриорз», несмотря на отсутствие Леброна Джеймса из-за травмы паха. Окончательный счёт — 116:86 в пользу «Лейкерс».