«Индиана» победила с дабл-даблом Сабониса и другие результаты игрового дня НБА
27 февраля состоялось четыре матча сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Индиана Пэйсерс» дома победил «Портленд Трэйл Блэйзерс». Домантас Сабонис («Индиана») сделал дабл-дабл, набрав 20 очков, собрав 11 подборов и отдав 4 передачи. Окончательный счёт — 106:100 в пользу «Пэйсерс».
«Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке выиграл у «Сакраменто Кингз», несмотря на дабл-дабл украинца Алексея Леня, на счету которого 11 очков и 11 подборов. Итоговый счёт — 112:108 в пользу «Оклахомы».
«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде разгромил «Голден Стэйт Уорриорз», несмотря на отсутствие Леброна Джеймса из-за травмы паха. Окончательный счёт — 116:86 в пользу «Лейкерс».
НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
115 : 106
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 34, Милтон - 19, Хорфорд - 15, Коркмаз - 11, Ричардсон - 11, Бёркс - 7, Тибулл - 6, Скотт - 5, Робинсон - 4, О'Куинн - 3, Pelle, Shayok, Нето, Симмонс, Смит, Эмбиид
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 30, Пэйтон - 18, Харклесс - 17, Барретт - 15, Портис - 7, Робинсон - 6, Трир - 6, Смит - 4, Баллок - 2, Нокс - 1, Wooten, Аллен, Браздейкис, Гибсон, Дотсон, Нтиликина, Эллингтон
НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2020, пятница. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
112 : 108
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Оклахома-Сити Тандер: Галлинари - 24, Жильжо-Александер - 20, Пол - 17, Адамс - 15, Шрёдер - 13, Ноэль - 10, Надер - 7, Dort - 6, Hervey, Roberson, Roby, Базли, Бертон, Диалло, Мускала, Фергюсон
Сакраменто Кингз: Барнс - 21, Джайлс - 19, Бьелица - 18, Хилд - 15, Богданович - 11, Лень - 11, Бэйзмор - 7, Джозеф - 6, Guy, Багли III, Джеймс, Джеффрис, Паркер, Толливер, Феррелл, Фокс, Холмс
НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2020, пятница. 04:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
106 : 100
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 20, Брогдон - 17, Оладипо - 15, Уоррен - 15, Тёрнер - 14, Холидэй - 11, Макконнел - 6, Холидей - 6, Битадзе - 2, Боуэн, Джонсон, Лиф, Лэмб, Макдермотт, Митру-Лонг, Самнер, Сэмпсон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 28, Трент-мл. - 20, Уайтсайд - 18, Энтони - 12, Ариза - 8, Саймонс - 6, Суониган - 6, Габриэль - 2, Браун, Коллинс, Лиллард, Литтл, Нуркич, Оар, Хезонья, Худ
НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2020, пятница. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
86 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Пэскелл - 23, Пул - 16, Ли - 15, Боумен - 11, Toscano-Anderson - 5, Бендер - 4, Крисс - 4, Луни - 4, Mulder - 2, Грин - 2, Smailagic, Карри, Томпсон, Уиггинс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 23, Кузма - 18, Ховард - 13, Брэдли - 12, Макги - 12, Рондо - 12, Колдуэлл-Поуп - 9, Моррис - 8, Кук - 7, Дэниэлс - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Грин, Дадли, Джеймс, Карузо
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