Куртинайтис: ожидал от соперника большего

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечталениями от победного для своих подопечных матча Евролиги с АСВЕЛом.



«Отличная игра и очень важная победа, потому что в турнирной таблице многие команды имеют одинаковые показатели. Нам нужны домашние победы, хотя мы хотим побеждать и в гостях. Команда проделала отличную работу, как в плане энергии, так и в плане самоотдачи в защите. Также мы хорошо боролись на подборе, с чем имели проблемы в предыдущих матчах. Честно говоря, ожидал от АСВЕЛа большего, но это их проблемы. Мы смотрим на нашу команду, и для нас самое главное сохранять солидность и спокойно доводить матчи до конца, а не так, как было в начале сезона, когда мы легко создавали задел в 15-17 очков, а затем побеждали с разницей в три-четыре очка.

За три минуты до конца мы пару раз смазали из-под щита, и я считаю это неправильным, потому что не имеет разницы, сколько ты ведешь – «+30» или «+50»: если ты свободен под кольцом, то должен забить, как и со штрафными бросками. В принципе, сегодня нам удалась вся игра. Несмотря на большой отрыв с самого начала, мы играли будто при счете «0-0». Рад, что команда поняла, чего я от нее хочу. Повторюсь, я ожидал от соперника большего, но не сказал бы, что они играли плохо. Это мы играли хорошо», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».