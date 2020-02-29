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Прифтис: все команды Единой лиги ВТБ выбыли из игрового ритма

Прифтис: все команды Единой лиги ВТБ выбыли из игрового ритма
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с эстонским «Калевом».

«Нам предстоит вернуться в строй после длительного периода без игр. Но все команды выбыли из игрового ритма и мы не знаем, в каком состоянии они вернутся. «Калев» обыграла нас в первом раунде очень легко. У этой команды очень хорошо сбалансированный состав и они играют стабильно весь сезон.

Изначально мы должны сосредоточиться на защите и уже через нее строить базу для нашей победы. Будет не просто, нам нужно быть сфокусированными и играть физически», — приводит слова Димитриса Прифтиса официальный сайт казанской команды.

Матч между УНИКСом и «Калевом» состоится 29 февраля в Казани. Начало встречи — в 18:00 мск.

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