Прифтис: все команды Единой лиги ВТБ выбыли из игрового ритма

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с эстонским «Калевом».
«Нам предстоит вернуться в строй после длительного периода без игр. Но все команды выбыли из игрового ритма и мы не знаем, в каком состоянии они вернутся. «Калев» обыграла нас в первом раунде очень легко. У этой команды очень хорошо сбалансированный состав и они играют стабильно весь сезон.
Изначально мы должны сосредоточиться на защите и уже через нее строить базу для нашей победы. Будет не просто, нам нужно быть сфокусированными и играть физически», — приводит слова Димитриса Прифтиса официальный сайт казанской команды.
Матч между УНИКСом и «Калевом» состоится 29 февраля в Казани. Начало встречи — в 18:00 мск.
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