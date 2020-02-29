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Дончичу в матче с «Майами» мешало повреждение большого пальца руки

Дончичу в матче с «Майами» мешало повреждение большого пальца руки
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» на домашнем паркете переиграл «Даллас Маверикс». Итоговый счёт встречи — 126:118 (31:31, 32:24, 25:38, 38:25) в пользу «Майами».

После встречи лидер «Далласа» словенский баскетболист Лука Дончич прокомментировал итоги матча, отметив, что ему мешало повреждение большого пальца руки.

«Не мог поймать мяч. Не предполагал, насколько на самом деле большой палец важен для удерживания мяча. Было сложно. Не был собой сегодня. Нужно сделать выводы и двигаться дальше», — приводит слова Луки Дончича ESPN.

Дончич, в этот день отметивший 21-летие, оформил дабл-дабл из 23 очков и 10 результативных передач.

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