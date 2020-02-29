Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

36 очков Смита и Макколума на двоих помогли УНИКСу победить «Калев»

36 очков Смита и Макколума на двоих помогли УНИКСу победить «Калев»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Калев». Хозяева с первых минут завладели инициативой и уже после стартовой четверти повели с преимуществом в десять баллов — 28:18. К большому перерыву подопечные Прифтиса оторвались от таллинцев уже на 20 очков — 54:34.

В третьем игровом отрезке хозяева снова были лучше — 71:59. Лишь в последние десять минут матча УНИКС сбавил обороты и позволил «Калеву» избежать поражения с разгромным счётом. Победа казанцев — 87:76.

Лучшими в составе победителей стали Джамар Смит и Эрик Макколлум, записавшие в актив по 18 баллов. У команды из Таллина отличился Кайл Виналес, набравший 21 очко.

«Калев» потерпел третье поражение кряду. УНИКС победил в пятом из шести последних матчей.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
29 февраля 2020, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
87 : 76
Калев
Таллин, Эстония
УНИКС: Макколум - 18, Морган - 18, Смит - 18, Теодор - 11, Тайус - 9, Уилсон - 9, Кощеев - 4, Аношин, Клименко, Колесников, Лиходей, Узинский
Калев: Виналес - 21, Киллея-Джонс - 12, Райэсте - 12, Дорбек - 8, Паасоя - 8, Сокк - 6, Курбас - 5, Финке - 4, Кангур, Шкеле
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020