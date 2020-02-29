36 очков Смита и Макколума на двоих помогли УНИКСу победить «Калев»

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Калев». Хозяева с первых минут завладели инициативой и уже после стартовой четверти повели с преимуществом в десять баллов — 28:18. К большому перерыву подопечные Прифтиса оторвались от таллинцев уже на 20 очков — 54:34.
В третьем игровом отрезке хозяева снова были лучше — 71:59. Лишь в последние десять минут матча УНИКС сбавил обороты и позволил «Калеву» избежать поражения с разгромным счётом. Победа казанцев — 87:76.
Лучшими в составе победителей стали Джамар Смит и Эрик Макколлум, записавшие в актив по 18 баллов. У команды из Таллина отличился Кайл Виналес, набравший 21 очко.
«Калев» потерпел третье поражение кряду. УНИКС победил в пятом из шести последних матчей.
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