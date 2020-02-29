Е. Пашутин: «Локомотив-Кубань» не выдержал жёсткого баскетбола в исполнении «Нижнего»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (93:96). По словам специалиста, его подопечные не выдержали жёсткого баскетбола в исполнении соперников.
«Мы ожидали, что будет тяжёлая игра с борьбой, больше похожей на рестлинг, на грани фола. Так и вышло. Мы оказались к ней не готовы, совершили 21 потерю, больше десяти из них пришлось на наших первых номеров. Не выдержали жёсткого баскетбола в исполнении «Нижнего». Это не оправдание, поскольку мы должны быть готовыми и к такой игре.
Потери привели к тому, что получили много очков в быстрых прорывах, и о нашей фирменной защите, которой мы отличались до февральского перерыва, говорить не приходилось. До этого мы пропускали в среднем 76 очков, сегодня 96.
За то время, что тренировались в полном составе, не успели вернуть себе победную ментальность. Это полностью наша вина, мы были сегодня далеки от самих себя. «Нижний» победил заслуженно. Нужно сделать выводы и вернуться к тому баскетболу, который был у нас до окна сборных», — приводит слова специалиста официальный сайт краснодарцев.
- 29 февраля 2020
-
21:38
-
20:23
-
19:58
-
18:38
-
17:57
-
16:48
-
15:44
-
14:40
-
12:41
-
11:59
-
10:59
-
09:21
-
09:00
-
08:48
-
06:44
- 28 февраля 2020
-
23:11
-
22:44
-
21:47
-
21:14
-
20:05
-
18:17
-
17:47
-
15:45
-
14:00
-
12:30
-
11:08
-
10:17
-
09:30
-
09:03
-
09:00
-
08:59
-
00:56
-
00:20
- 27 февраля 2020
-
23:58
-
22:58