Е. Пашутин: «Локомотив-Кубань» не выдержал жёсткого баскетбола в исполнении «Нижнего»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (93:96). По словам специалиста, его подопечные не выдержали жёсткого баскетбола в исполнении соперников.

«Мы ожидали, что будет тяжёлая игра с борьбой, больше похожей на рестлинг, на грани фола. Так и вышло. Мы оказались к ней не готовы, совершили 21 потерю, больше десяти из них пришлось на наших первых номеров. Не выдержали жёсткого баскетбола в исполнении «Нижнего». Это не оправдание, поскольку мы должны быть готовыми и к такой игре.

Потери привели к тому, что получили много очков в быстрых прорывах, и о нашей фирменной защите, которой мы отличались до февральского перерыва, говорить не приходилось. До этого мы пропускали в среднем 76 очков, сегодня 96.

За то время, что тренировались в полном составе, не успели вернуть себе победную ментальность. Это полностью наша вина, мы были сегодня далеки от самих себя. «Нижний» победил заслуженно. Нужно сделать выводы и вернуться к тому баскетболу, который был у нас до окна сборных», — приводит слова специалиста официальный сайт краснодарцев.