Янг повторил достижение Роберсона, Уэстбрука и Хардена

Разыгрывающий защитник «Атланты Хоукс» Трэй Янг повторил достижение Оскара Роберсона, Нэйта Арчибальда, Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена, сообщает пресс-служба NBA Stats на своей странице в «Твиттере».

Янг стал пятым игроком в истории, кому на протяжении двух месяцев кряду удавалось набирать более 30 очков и совершать более десяти передач. В феврале показатели Трэя в этих компонентах составляли 31,3 очка и 10,1 передачи.

Трэй Янг — пятый номер драфта НБА 2018 года. Тогда Трэй был выбран клубом «Даллас Маверикс» и сразу же выменян в «Атланту» на Луку Дончича.

В нынешнем регулярном чемпионате баскетболист принял участие в 56 встречах, набирая 29,8 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 9,4 передачи.