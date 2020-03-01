Янг повторил достижение Роберсона, Уэстбрука и Хардена
Разыгрывающий защитник «Атланты Хоукс» Трэй Янг повторил достижение Оскара Роберсона, Нэйта Арчибальда, Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена, сообщает пресс-служба NBA Stats на своей странице в «Твиттере».
Янг стал пятым игроком в истории, кому на протяжении двух месяцев кряду удавалось набирать более 30 очков и совершать более десяти передач. В феврале показатели Трэя в этих компонентах составляли 31,3 очка и 10,1 передачи.
Трэй Янг — пятый номер драфта НБА 2018 года. Тогда Трэй был выбран клубом «Даллас Маверикс» и сразу же выменян в «Атланту» на Луку Дончича.
В нынешнем регулярном чемпионате баскетболист принял участие в 56 встречах, набирая 29,8 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 9,4 передачи.
Читайте также
- 1 марта 2020
-
10:43
-
09:56
-
00:45
- 29 февраля 2020
-
23:24
-
22:28
-
21:38
-
20:23
-
19:58
-
18:38
-
17:57
-
16:48
-
15:44
-
14:40
-
12:41
-
11:59
-
10:59
-
09:21
-
09:00
-
08:48
-
06:44
- 28 февраля 2020
-
23:11
-
22:44
-
21:47
-
21:14
-
20:05
-
18:17
-
17:47
-
15:45
-
14:00
-
12:30
-
11:08
-
10:17
-
09:30
-
09:03
-
09:00
Партнерский контент