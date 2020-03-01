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Янг повторил достижение Роберсона, Уэстбрука и Хардена

Янг повторил достижение Роберсона, Уэстбрука и Хардена
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Атланты Хоукс» Трэй Янг повторил достижение Оскара Роберсона, Нэйта Арчибальда, Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена, сообщает пресс-служба NBA Stats на своей странице в «Твиттере».

Янг стал пятым игроком в истории, кому на протяжении двух месяцев кряду удавалось набирать более 30 очков и совершать более десяти передач. В феврале показатели Трэя в этих компонентах составляли 31,3 очка и 10,1 передачи.

Трэй Янг — пятый номер драфта НБА 2018 года. Тогда Трэй был выбран клубом «Даллас Маверикс» и сразу же выменян в «Атланту» на Луку Дончича.

В нынешнем регулярном чемпионате баскетболист принял участие в 56 встречах, набирая 29,8 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 9,4 передачи.

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