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Вдова Брайанта недовольна тем, что полицейские распространяли фото с места гибели мужа

Вдова Брайанта недовольна тем, что полицейские распространяли фото с места гибели мужа
Баскетбол / НБА 0

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта, осталась потрясена тем, что представители полиции распространили фотографии с места крушения вертолёта, в котором погиб её муж и 13-летняя дочь, сообщает TMZ.

Ранее стало известно, что представители полиции округа Лос-Анджелес распространяли фотографии, на которых были показаны обломки воздушного судна и останки жертв.

Вдова Коби Брайанта подала жалобу на действия полицейских, потребовав привлечь их к ответственности.

Брайант и его дочь были в числе девяти пассажиров, которые погибли 26 января при крушении вертолёта в Калабасасе (штат Калифорния, США). Их останки были возвращены семье баскетболиста.

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