Вдова Брайанта недовольна тем, что полицейские распространяли фото с места гибели мужа

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта, осталась потрясена тем, что представители полиции распространили фотографии с места крушения вертолёта, в котором погиб её муж и 13-летняя дочь, сообщает TMZ.



Ранее стало известно, что представители полиции округа Лос-Анджелес распространяли фотографии, на которых были показаны обломки воздушного судна и останки жертв.



Вдова Коби Брайанта подала жалобу на действия полицейских, потребовав привлечь их к ответственности.



Брайант и его дочь были в числе девяти пассажиров, которые погибли 26 января при крушении вертолёта в Калабасасе (штат Калифорния, США). Их останки были возвращены семье баскетболиста.