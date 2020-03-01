Вдова Брайанта недовольна тем, что полицейские распространяли фото с места гибели мужа
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта, осталась потрясена тем, что представители полиции распространили фотографии с места крушения вертолёта, в котором погиб её муж и 13-летняя дочь, сообщает TMZ.
Ранее стало известно, что представители полиции округа Лос-Анджелес распространяли фотографии, на которых были показаны обломки воздушного судна и останки жертв.
Вдова Коби Брайанта подала жалобу на действия полицейских, потребовав привлечь их к ответственности.
Брайант и его дочь были в числе девяти пассажиров, которые погибли 26 января при крушении вертолёта в Калабасасе (штат Калифорния, США). Их останки были возвращены семье баскетболиста.
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