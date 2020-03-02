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«Милуоки» одержал шестую победу подряд, у Янниса Адетокунбо — «41+20»

«Милуоки» одержал шестую победу подряд, у Янниса Адетокунбо — «41+20»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» на выезде переиграл «Шарлотт Хорнетс».

«Милуоки» с первой четверти захватили инициативу в матче, выиграв отрезок с разницей в шесть очков. Во второй двенадцатиминутке «Хорнетс» удалось отыграть часть отставания — к большому перерыву счёт на табло был 45:43 в пользу «Бакс».

Третья четверть прошла в равной борьбе и не выявила победителя. Решающей в матче стала четвёртая четверть, в которой «Бакс» удалось выиграть с разницей в шесть очков. Итоговый счёт встречи — 93:85 (26:20, 19:23, 25:25, 23:17).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, собравший дабл-дабл из 41 очка и 20 подборов. В составе хозяев 17 очков набрал Девонт Грэм. Дабл-дабл у Гильермо Эрнангомеса, набравшего 10 очков и совершившего 13 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 21:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
85 : 93
Милуоки Бакс
Милуоки
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 17, Розир - 13, Вашингтон - 12, Мартин - 11, Эрнангомес - 10, Бийомбо - 8, Бриджес - 7, Мартин - 5, Макдэниелс - 2, Батюм, Бэйкон, Зеллер, Монк, Симмонс, Спалдинг, Чеоли
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 41, Лопес - 16, Хилл - 11, Мэттьюз - 8, Коннотон - 6, Бледсо - 4, Браун - 3, Дивинченцо - 2, Лопес - 2, Адетокунбо, Ильясова, Корвер, Мейсон, Миддлтон, Рейнольдс, Уилсон, Уильямс
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