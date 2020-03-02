«Милуоки» одержал шестую победу подряд, у Янниса Адетокунбо — «41+20»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» на выезде переиграл «Шарлотт Хорнетс».



«Милуоки» с первой четверти захватили инициативу в матче, выиграв отрезок с разницей в шесть очков. Во второй двенадцатиминутке «Хорнетс» удалось отыграть часть отставания — к большому перерыву счёт на табло был 45:43 в пользу «Бакс».



Третья четверть прошла в равной борьбе и не выявила победителя. Решающей в матче стала четвёртая четверть, в которой «Бакс» удалось выиграть с разницей в шесть очков. Итоговый счёт встречи — 93:85 (26:20, 19:23, 25:25, 23:17).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, собравший дабл-дабл из 41 очка и 20 подборов. В составе хозяев 17 очков набрал Девонт Грэм. Дабл-дабл у Гильермо Эрнангомеса, набравшего 10 очков и совершившего 13 подборов.