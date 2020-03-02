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Леон Роуз вступил в должность президента «Нью-Йорк Никс»

Леон Роуз вступил в должность президента «Нью-Йорк Никс»
Баскетбол / НБА 0

«Нью-Йорк Никс» официально объявил о назначении Леона Роуза на пост президента клуба, сообщает официальный сайт команды.

Роуз является агентом таких известных игроков НБА, как Девин Букер, Кайл Кузма и Карл-Энтони Таунс.

Напомним, ранее в отставку с поста президента «Нью-Йорк Никс» был отправлен Стив Миллс.

В настоящий момент «Никс» занимают 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В 60 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации баскетболисты «Нью-Йорка» одержали 18 побед и потерпели 42 поражения. В последнем матче «Нью-Йорк Никс» на домашнем паркете встречались с «Чикаго Буллз» и одержали победу со счётом 125:115.

В следующем матче клуб из «Нью-Йорка» дома примет «Хьюстон Рокетс».

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