Куртинайтис: настраиваемся на матч с «Жальгирисом» как на мини-финал

Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом».
«Жальгирис» поменял игровой стиль. Если раньше в большей степени был защитный вариант, то с приходом Кей Си Риверса они стали больше забивать трёхочковых и в последних матчах набирают по 85-90 очков. Они улучшили нападение, но не ухудшили защиту, поэтому это очень опасная команда, особенно дома, хотя играют хорошо и на выезде.
На своей площадке при 15 тысячах зрителей «Жальгирис» всегда играет с двойной энергией, поэтому нас ждёт очень сложный матч. Эта победа кровь из носа нужна и «Жальгирису», и нам, поэтому настраиваемся как на мини-финал», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковных «Химок».
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