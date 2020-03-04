Игрок «Бруклина» Леверт установил достижение, которое никому не покорялось 20 лет

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» Карис Леверт набрал 51 очко, собрал 4 подбора и отдал 5 результативных передач в матче регулярного чемпионата с «Бостон Селтикс». «Бруклин» на выезде в овертайме победил «Бостон» со счётом 129:120.
Набрав 51 очко, Леверт обновил личный рекорд результативности. Кроме того, в четвёртой четверти и овертайме баскетболист в общей сложности набрал 37 очков, и это лучший результат в НБА за последние 20 сезонов, отмечается в сообщении в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.
25-летний Леверт, 20-й номер драфта НБА 2016 года, проводит четвёртый сезон в составе «Бруклина». В сезоне-2019/2020 «Нетс» с соотношением побед и поражений 27-33 занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
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