Матч Евролиги между «Валенсией» и «Миланом» пройдёт при пустых трибунах из-за коронавируса

Матч 28-го тура Евролиги между «Валенсией» и «Миланом» пройдёт при пустых трибунах из-за риска распространения коронавирусной инфекции, сообщает официальный сайт Евролиги. Встреча пройдёт 5 марта в Испании.



На матч будут доущены работники телекомпаний, персонал арены и медики. Сотрудники клубов также не смогут присутствовать на матче — допуск разрешён только игрокам и тренерскому штабу.



По последним данным, число погибших в результате заражения коронавирусом на территории Италии выросло до 79 человек. Всего заболело от него в стране около 2500 человек. Италия является четвёртой страной по количеству заразившихся новым вирусом. Всего в мире зарегистрировано 94 250 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

