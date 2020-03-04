Матч Евролиги между «Валенсией» и «Миланом» пройдёт при пустых трибунах из-за коронавируса
Матч 28-го тура Евролиги между «Валенсией» и «Миланом» пройдёт при пустых трибунах из-за риска распространения коронавирусной инфекции, сообщает официальный сайт Евролиги. Встреча пройдёт 5 марта в Испании.
На матч будут доущены работники телекомпаний, персонал арены и медики. Сотрудники клубов также не смогут присутствовать на матче — допуск разрешён только игрокам и тренерскому штабу.
По последним данным, число погибших в результате заражения коронавирусом на территории Италии выросло до 79 человек. Всего заболело от него в стране около 2500 человек. Италия является четвёртой страной по количеству заразившихся новым вирусом. Всего в мире зарегистрировано 94 250 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
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