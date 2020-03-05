Карри анонсировал возвращение в строй видео из фильма про инопланетян

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри забавно анонсировал возвращение на паркет после перелома руки, из-за которого ему пришлось пропустить несколько месяцев. Баскетболист получил официальное разрешение сыграть с «Торонто Рэпторс» сегодня, 5 марта.

Карри опубликовал в «Твиттере» видеофрагмент из кинофильма «День независимости», в котором рассказывается о нашествии пришельцев на Землю. Слышен голос героя, который говорит: «Привет, парни, я вернулся!», а вместо него в видео вставлено лицо Карри.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» баскетболиста.

В составе «Голден Стэйт» Карри стал трёхкратным чемпионом НБА: в 2015, 2017 и 2018 годах. 31-летнего баскетболиста дважды признавали самым ценным игроком регулярного чемпионата.

В сезоне-2019/2020 «Голден Стэйт» с соотношением побед и поражений 14-48 занимает последнее место в лиге.