Бывший тренер ЦСКА Ивкович: нам говорили, что баскетбол — игра девчонок и геев

Сербский специалист Душан Ивкович, который с 2002 по 2005 год был главным тренером баскетбольного клуба ЦСКА, а с 2005 по 2007 год — московского «Динамо», рассказал, с чего началось его увлечение баскетболом.

«Мы с братом увлеклись баскетболом очень давно. Нам было по 13-14 лет. Мой отец – доктор юридических наук – всегда наблюдал за нами из-за высокого дерева и говорил матери: «Слушай, я не понимаю, что они там вообще делают с мячом, прыгают, как обезьяны». Его идея состояла в том, чтобы его сыновья выросли бойцами, гладиаторами.

Мужчинам приличествует играть в футбол или заниматься боксом или борьбой. Тогда никто не видел в баскетболе сверхатлетичного зрелища, в которое он превратился сегодня. Нам говорили, что это игра для девчонок и геев. Так нам говорили мои друзья из футбольных и боксёрских клубов.

И посмотрите, что происходит сейчас: именно баскетболисты – образец физической и психологической закалки. Баскетбол привлёк меня с первого взгляда — возможно, из-за того же, что заметил ещё генсек ФИБА Бора Станкович: баскетбол – единственный спорт, который тянется к небу», — цитирует тренера Sports.ru.

В 2012 году Ивкович выиграл Евролигу с «Олимпиакосом». Его признали тренером года.