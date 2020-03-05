Итудис: встречу с «Панатинаикосом» будет характеризовать самоотдача

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором его команда померится силами с «Панатинаикосом». По словам специалиста, ключом к победе должна стать самоотдача игроков.

«Мы привыкли к такому расписанию. Посмотрели видео, постарались детально подготовиться стратегически. Матч с „Панатинаикосом“ будет характеризовать самоотдача. Нам необходимо не уступить соперникам в энергичности. Сейчас у них три поражения подряд, при этом ПАО борется за место в плей-офф, старается занять позицию получше. Знаем, что будет сложно, но, если мы будем готовы биться, всё будет в порядке», — приводит слова специалиста официальный сайт московского клуба.