«Денвер» подпишет контракт с Троем Дэниелсом
Руководство «Денвер Наггетс» в скором времени подпишет контракт с защитником Троем Дэниелсом, сообщает ESPN.
Дэниелс начинал сезон в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», но несколько дней назад был отчислен из состава «озёрных». В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 он принял участие в 41 матче, набирая в них 4,2 очка, собирая 1,1 подбора и совершая 0,3 передачи за 11,1 минуты. Это был его первый сезон в составе калифорнийцев.
В прошлом Дэниелс также защищал цвета «Хьюстон Рокетс», «Миннесоты Тимбервулвз», «Шарлотт Хорнетс», «Мемфис Гриззлиз» и «Финикс Санз».
За годы профессиональной карьеры он принял участие в 333 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 6,6 очка, собирая 1,3 подбора и совершая 0,5 передачи.
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