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«Клипперс» с Леонардом победили «Хьюстон» и другие результаты игрового дня НБА

«Клипперс» с Леонардом победили «Хьюстон» и другие результаты игрового дня НБА
Баскетбол / НБА 0

5 марта состоялось четыре матча сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде победил «Хьюстон Рокетс». Самым результативным игроком матча стал Расселл Уэстбрук («Хьюстон»), который оформил дабл-дабл, набрав 29 очков, собрав 15 подборов и отдав 5 результативных передач. Его партнёр Джеймс Харден набрал 16 очков, сделал 7 подборов и отдал 4 результативные передачи. Самым результативным игроком в составе победителей стал Кавай Леонард: на его счету 25 очков, 6 подборов и 5 результативных передач. Окончательный счёт — 120:105 в пользу «Клипперс».

«Голден Стэйт Уорриорз» дома проиграл «Торонто Рэпторс», несмотря на возвращение в строй Стефена Карри, который вышел на паркет впервые за несколько месяцев, восстановившись после перелома руки. Карри набрал 23 очка, собрал 7 подборов и отдал 7 результативных передач, сыграв 27 минут. Итоговый счёт — 121:113 в пользу «Торонто».

НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2020, пятница. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
112 : 114
Денвер Наггетс
Денвер
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 24, Вашингтон - 20, Розир - 19, Эрнангомес - 14, Зеллер - 10, Бриджес - 8, Мартин - 8, Макдэниелс - 7, Мартин - 2, Батюм, Бийомбо, Бэйкон, Монк, Симмонс, Спалдинг, Чеоли
Денвер Наггетс: Маррей - 18, Бартон - 16, Моррис - 15, Йокич - 14, Харрис - 14, Грант - 11, Миллсэп - 11, Крэйг - 9, Пламли - 6, Bol, Бэйтс-Диоп, Вонле, Дозьер, Дэниэлс, Портер, Чанчар
НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2020, пятница. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
105 : 120
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 29, Грин - 17, Харден - 16, Хаус - 14, Кэрролл - 9, Гордон - 5, Риверс - 5, Ковингтон - 3, Такер - 3, Кабокло - 2, Маклемор - 2, Frazier, Howard, Клемонс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 25, Харрелл - 19, Зубац - 17, Джордж - 13, Грин - 11, Моррис - 11, Джексон - 6, Беверли - 5, Л. Уильямс - 5, Макгрудер - 3, Шамет - 3, Coffey - 2, Кабенгеле, Мотли, Мэнн, Паттерсон
НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2020, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
108 : 125
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Сакраменто Кингз: Фокс - 23, Хилд - 22, Барнс - 15, Бэйзмор - 14, Богданович - 13, Джайлс - 10, Бьелица - 7, Лень - 4, Guy, Багли III, Джеймс, Джеффрис, Джозеф, Паркер, Феррелл, Холмс
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 28, Милтон - 20, Хорфорд - 18, Бёркс - 17, Нето - 16, Скотт - 11, Коркмаз - 7, Робинсон - 5, Тибулл - 3, Pelle, Shayok, О'Куинн, Ричардсон, Симмонс, Смит, Эмбиид
НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2020, пятница. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
113 : 121
Торонто Рэпторс
Торонто
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 23, Ли - 23, Уиггинс - 21, Крисс - 17, Пэскелл - 16, Mulder - 8, Бендер - 3, Toscano-Anderson - 2, Smailagic, Боумен, Грин, Луни, Пул, Рэндл, Томпсон
Торонто Рэпторс: Пауэлл - 37, Лоури - 26, Сиакам - 17, Ануноби - 14, Ибака - 13, Дэвис - 10, Буше - 2, Томас - 2, Watson, Бриссетт, Ванвлит, Джонсон, Маккоу, Марк Газоль, Миллер, Холлис-Джефферсон, Эрнандес
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