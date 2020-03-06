«Клипперс» с Леонардом победили «Хьюстон» и другие результаты игрового дня НБА

5 марта состоялось четыре матча сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде победил «Хьюстон Рокетс». Самым результативным игроком матча стал Расселл Уэстбрук («Хьюстон»), который оформил дабл-дабл, набрав 29 очков, собрав 15 подборов и отдав 5 результативных передач. Его партнёр Джеймс Харден набрал 16 очков, сделал 7 подборов и отдал 4 результативные передачи. Самым результативным игроком в составе победителей стал Кавай Леонард: на его счету 25 очков, 6 подборов и 5 результативных передач. Окончательный счёт — 120:105 в пользу «Клипперс».

«Голден Стэйт Уорриорз» дома проиграл «Торонто Рэпторс», несмотря на возвращение в строй Стефена Карри, который вышел на паркет впервые за несколько месяцев, восстановившись после перелома руки. Карри набрал 23 очка, собрал 7 подборов и отдал 7 результативных передач, сыграв 27 минут. Итоговый счёт — 121:113 в пользу «Торонто».