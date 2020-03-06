Игрок УНИКСа Макколлум: в НБА можно получать $ 20 млн в год и всё равно получать суточные

Защитник баскетбольного клуба УНИКС Эрик Макколлум рассказал об отличиях Национальной баскетбольной ассоциации от европейского баскетбола. Его брат Си Джей Макколлум выступает за «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Си Джей не мог поверить, что в Европе обычное дело жить в одной комнате с одноклубником на выезде. В НБА каждому выделяют свой люкс-номер. Мы летаем на коммерческих рейсах, они — на частных. Мы проходим регистрацию, стоим на таможне, они приезжают в аэропорт и напрямую проходят к самолёту.

В НБА игрокам даже выделяют суточные поверх зарплаты на каждый выездной матч. Можно зарабатывать $ 20 млн в год — и всё равно получать суточные! Это совершенно другой мир», — приводит слова Эрика Макколлума «Бизнес Online».