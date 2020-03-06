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Майк Джеймс: мне никогда не отдавали должного

Майк Джеймс: мне никогда не отдавали должного
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий защитник, лидер ЦСКА Майк Джеймс признался, что считает частую критику в свой адрес необоснованной, вместе с тем американец подчеркнул, что не придаёт этому значения.

«Когда ты выполняешь свою работу хорошо, люди внимательно тебя изучают и, как только ты делаешь что-то не так, это раздувается. В таких условиях хочется, чтобы люди тебя больше изучали, потому как это заставит их уважать тебя. Чувствую ли я, что мне никогда не отдавали должного? Да. Имеет ли это для меня какое-то значение? Нет. В конце концов, важнее всего, чтобы побеждала команда», — приводит слова баскетболиста Eurohoops.

Напомним, Джеймс проводит первый сезон в составе ЦСКА. В минувшем розыгрыше Евролиги он защищал цвета «Милана» и позже со скандалом покинул коллектив.

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