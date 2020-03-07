«Коза» Шведу, кульбиты чирлидерши и эмоциональная Седокова. Фото «Химки» — «Фенербахче»

6 марта в Подмосковье на площадке стадиона «Арена-Мытищи» в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» одержали победу над «Фенербахче».

Команда из Московской области здорово начала встречу и после первой четверти вела с преимуществом в восемь очков — 26:18. Во второй десятиминутке стамбульцы наверстали упущенное и сократили отставание до минимума — 40:41.



В третьем игровом отрезке «Химки» снова совершили рывок и оторвались от гостей на десять очков — 64:54. На этот раз подопечные Куртинайтиса не дали соперникам вернуться в игру и в заключительной четверти довели дело до победы — 82:68.

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Фенербахче» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.