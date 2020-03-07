Ноа станет игроком «Клипперс»

Французский центровой Жоаким Ноа в ближайшее время станет игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс».

Ожидается, что игрок присоединится к команде из Калифорнии на следующей неделе, сообщает в «Твиттере» журналист Адриан Войнаровски. В конце прошлого сезона француз покинул «Мемфис Гриззлиз», после чего оставался свободным агентом. Сначала с Ноа подпишут 10-дневный контракт.

Помимо «Мемфиса» Ноа ранее выступал за «Чикаго Буллз» и «Нью-Йорк Никс», дважды участвовал в Матче звёзд НБА. В составе сборной Франции игрок в 2011 года стал серебряным призёром чемпионата Европы. Будучи игроком «Чикаго» в сезоне-2012/2013, добился уникального достижения, сделав как классический трипл-дабл, так и трипл-дабл в сочетании очки-подборы-блок-шоты (23 очка, 21 подбор, 11 блокшотов — 28 февраля в матче с «Филадельфией»).