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Леброн Джеймс стал третьим игроком в истории НБА, набравшим более 34 тыс. очков за карьеру

Леброн Джеймс стал третьим игроком в истории НБА, набравшим более 34 тыс. очков за карьеру
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации встречались лидеры Западной и Восточной конференций — «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Милуоки Бакс». Матч прошёл в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» и завершился победой калифорнийцев со счётом 113:103 (19:22, 29:26, 39:28, 26:27).

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 37 очков и стал третьим баскетболистом в истории НБА, набравшим 34 000 очков — теперь на счету Джеймса 34 030 очков.

В январе Джеймс обошёл по этому показателю пятикратного чемпиона НБА легендарного бывшего защитника «Лейкерс» Коби Брайанта, на счету которого 33 643 очка.

Возглавляет рейтинг Карим Абдул-Джаббар — 38 387 очков. Второе место занимает Карл Мэлоун. За карьеру в НБА ему удалось набрать 36 928 очков.

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