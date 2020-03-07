Прифтис: чувствуем себя ужасно после нашей последней игры
Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».
«Чувствуем себя ужасно после последней игры. Неприятное поражение, и мы должны отреагировать. Но предстоящая встреча очень сложная, так как «Нижний» — очень сильная команда. Они играют агрессивно и контактно, и нам нужно соответствовать. Темп игры, броски и подборы — самые важные составляющие предстоящей игры», — приводит слова Димитриса Прифтиса официальный сайт казанской команды.
Матч Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и казанским УНИКСом пройдёт в Нижнем Новгороде 7 марта 2020 года. Начало — в 20:00 по московскому времени.
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