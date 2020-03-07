Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Карри и Др. Грин не помогут «Голден Стэйт» в матче с «Филадельфией»

Карри и Др. Грин не помогут «Голден Стэйт» в матче с «Филадельфией»
Баскетбол / НБА 0

В ночь на 8 марта по московскому времени в Сан-Франциско (штат Калифорния, США) состоится матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» примет «Филадельфию Сиксерс».

Хозяевам в этой встрече не помогут лидеры коллектива, разыгрывающий защитник Стефен Карри и тяжёлый форвард Дрэймонд Грин.

Карри пропустит встречу из-за болезни, а Грин испытывает боль в колене, сообщает Clutch Points.

Напомним, что Стефен вернулся на паркет после пятимесячного перерыва, связанного с переломом руки, лишь в минувшем матче. В поединке с «Торонто Рэпторс» защитник записал себе в актив 23 очка.

«Голден Стэйт Уорриорз» на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. Что касается «Филадельфии», то команда из Пенсильвании занимает шестое место в Восточной конференции.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020