Карри и Др. Грин не помогут «Голден Стэйт» в матче с «Филадельфией»

В ночь на 8 марта по московскому времени в Сан-Франциско (штат Калифорния, США) состоится матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» примет «Филадельфию Сиксерс».
Хозяевам в этой встрече не помогут лидеры коллектива, разыгрывающий защитник Стефен Карри и тяжёлый форвард Дрэймонд Грин.
Карри пропустит встречу из-за болезни, а Грин испытывает боль в колене, сообщает Clutch Points.
Напомним, что Стефен вернулся на паркет после пятимесячного перерыва, связанного с переломом руки, лишь в минувшем матче. В поединке с «Торонто Рэпторс» защитник записал себе в актив 23 очка.
«Голден Стэйт Уорриорз» на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. Что касается «Филадельфии», то команда из Пенсильвании занимает шестое место в Восточной конференции.
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