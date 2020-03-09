Лучшие моменты матча Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила подборку лучших моментов центрального матча недели между краснодарским «Локомотивом-Кубань» и московским ЦСКА.
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть хайлайт можно на YouTube-канале VTB United League.
Первая половина встречи прошла с преимуществом краснодарского клуба, и на большой перерыв команды ушли при счёте 35:32 в его пользу.
Третья четверть закончилась вничью, а в решающей десятиминутке ЦСКА нанёс решающий удар. «Армейцы» перехватили инициативу во второй половине заключительной четверти и, выиграв её со счётом 24:15, одержали победу. Окончательный счёт матча — 77:71 в пользу ЦСКА.
После этого матча на счету ЦСКА стало 15 побед в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ при четырёх поражениях. «Армейцы» уступают лишь «Химкам» (17-1). У «Локомотива-Кубань», занимающего третье место, 13 побед и шесть поражений.
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