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«Милуоки» проиграл в третий раз подряд и другие результаты игрового дня НБА

«Милуоки» проиграл в третий раз подряд и другие результаты игрового дня НБА
Баскетбол / НБА 0

9 марта состоялось три матча сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Атланта Хоукс» дома в двух овертаймах победил «Шарлотт Хорнетс». Трэй Янг («Атланта») сделал дабл-дабл, набрав 31 очко, собрав 4 подбора и отдав 16 передач. Окончательный счёт — 143:138 в пользу «Хоукс».

«Милуоки Бакс» в гостях уступил «Денвер Наггетс». Яннис Адетокунбо («Милуоки») не играл из-за травмы колена. Итоговый счёт — 109:95 в пользу «Денвера».

«Торонто Рэпторс» на выезде обыграл «Юту Джаз». Серж Ибака и Паскаль Сиакам (оба — «Торонто») оформили по дабл-даблу: первый набрал 27 очков, собрал 13 подборов и отдал 3 передачи, а второй — 27 очков, 11 подборов и 8 передач. Окончательный счёт — 101:92 в пользу «Рэпторс».

НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2020, вторник. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
143 : 138
ОТ
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Атланта Хоукс: Янг - 31, Коллинс - 28, Реддиш - 22, Дедмон - 14, Хантер - 13, Хаертер - 10, Картер - 9, Грэм - 7, Тиг - 7, Фернанду - 2, Бембри, Браун, Гудвин, Джонс, Капела, Лябисье
Шарлотт Хорнетс: Розир - 40, Грэм - 27, Мартин - 23, Макдэниелс - 11, Мартин - 11, Бийомбо - 10, Зеллер - 10, Бриджес - 4, Вашингтон - 2, Батюм, Бэйкон, Монк, Симмонс, Спалдинг, Чеоли, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2020, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
92 : 101
Торонто Рэпторс
Торонто
Юта Джаз: Инглс - 20, О'Нил - 15, Конли - 13, Митчелл - 11, Кларксон - 9, Ньянг - 8, Гобер - 6, Богданович - 5, Брэдли - 5, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Мудиэй, Они, Уильямс-Госс
Торонто Рэпторс: Ибака - 27, Сиакам - 27, Лоури - 21, Томас - 9, Холлис-Джефферсон - 8, Ануноби - 7, Маккоу - 2, Watson, Бриссетт, Буше, Ванвлит, Джонсон, Дэвис, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Эрнандес
НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2020, вторник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
109 : 95
Милуоки Бакс
Милуоки
Денвер Наггетс: Маррей - 21, Миллсэп - 20, Грант - 19, Харрис - 15, Бартон - 13, Йокич - 10, Моррис - 7, Пламли - 4, Bol, Бэйтс-Диоп, Вонле, Дозьер, Дэниэлс, Крэйг, Портер, Чанчар
Милуоки Бакс: Корвер - 23, Браун - 16, Лопес - 11, Уилсон - 10, Адетокунбо - 9, Мейсон - 9, Мэттьюз - 9, Коннотон - 6, Ильясова - 2, Адетокунбо, Бледсо, Дивинченцо, Лопес, Миддлтон, Рейнольдс, Уильямс, Хилл
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