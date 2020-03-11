Матч «Олимпия» — ЦСКА будет перенесён на нейтральную территорию из-за коронавируса

Евролига приняла решение перенести следующие матчи итальянских команд в Еворкубке и Евролиге на нейтральную территорию из-за эпидемии коронавируса в Италии, сообщает официальный сайт ЦСКА. Перенесён будет и матч «армейцев» с «Миланом», который пройдёт в рамках 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Матч должен состояться 10 апреля 2020 года.
Перенесены на альтернативную арену следующие матчи:
— «Олимпия» – «Олимпиакос», 29-й тур Евролиги;
— «Олимпия» – «Асвел», 32-й тур Евролиги;
— «Олимпия» – ЦСКА, 34-й тур Евролиги;
— «Виртус» – «Монако», 2-й матч четвертьфинала Еврокубка;
— «Венеция» – «Уникаха», 2-й матч четвертьфинала Еврокубка.
В ближайшие дни Евролига объявит, где пройдут указанные поединки. Руководство лиги пообещало, что о любых изменениях или предпринимаемых мерах будет объявлено дополнительно.
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