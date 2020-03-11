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Пашутин: «Калев» — команда серьёзная и опасная

Пашутин: «Калев» — команда серьёзная и опасная
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом».

«Команда серьёзная и опасная. Очень хорош разыгрывающий Виналес, через которого идёт вся игра команды. Нам нужно внимательно сыграть против него, а также против снайперов «Калева», которые атакуют с хорошим процентом из-за дуги. Нужно навязать борьбу, ограничить движение мяча и свободные броски соперника.

Максимальное внимание на защиту, контроль подборов, быстрый переход или умное нападение в позиционном баскетболе – это слагаемые успеха в игре в Таллине. Нужно поскорее восстановиться, проанализировать матч с ЦСКА и сделать работу над ошибками. Будем играть только на победу, важно вернуть уверенность в своих силах», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт краснодарской команды.

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