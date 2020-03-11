«Нижний Новгород» обыграл «Дижон» и сравнял счёт в серии 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА

«Нижний Новгород» на домашнем паркете обыграл «Дижон» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА и сравнял счёт в серии до двух побед.



Нижегородцы с первой четверти завладели преимуществом в матче, выиграв десятиминутку с разницей в пять очков. Вторая четверть прошла в равной борьбе, победителя выявить не удалось, и к большому перерыву хозяевам удалось сохранить преимущество.



В третьей четверти «Дижону» удалось отыграть три очка отставания. Решающей стала заключительная десятиминутка матча, в которой сильнее оказался «Нижний Новгород». Итоговый счёт встречи — 99:79 (24:19, 22:22, 17:20, 25:19).



В составе победителей 22 очка набрал Евгений Бабурин. У гостей Ричард Соломон набрал 18 очков.