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«Нижний Новгород» обыграл «Дижон» и сравнял счёт в серии 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА

«Нижний Новгород» обыграл «Дижон» и сравнял счёт в серии 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА
Баскетбол 0

«Нижний Новгород» на домашнем паркете обыграл «Дижон» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА и сравнял счёт в серии до двух побед.

Нижегородцы с первой четверти завладели преимуществом в матче, выиграв десятиминутку с разницей в пять очков. Вторая четверть прошла в равной борьбе, победителя выявить не удалось, и к большому перерыву хозяевам удалось сохранить преимущество.

В третьей четверти «Дижону» удалось отыграть три очка отставания. Решающей стала заключительная десятиминутка матча, в которой сильнее оказался «Нижний Новгород». Итоговый счёт встречи — 99:79 (24:19, 22:22, 17:20, 25:19).

В составе победителей 22 очка набрал Евгений Бабурин. У гостей Ричард Соломон набрал 18 очков.

Лига чемпионов ФИБА. 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2020, среда. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
88 : 79
Дижон
Дижон, Франция
Нижний Новгород: Бабурин - 22, Паркс - 14, Астапкович - 13, Антипов - 12, Браун - 11, Стребков - 6, Жбанов - 4, Торопов - 4, Дженкинс - 2, Беленитский, Ганькевич, Чадов
Дижон: Соломон - 18, Ульмер - 12, Холстон - 12, Сулаймон - 9, Кульвиетис - 7, Лелу - 7, Жюльен - 6, Лум - 4, Шассан - 4, Раднич
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