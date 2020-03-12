Павел Астахов высказался за приостановку регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов считает, что было бы правильно приостановить матчи Единой лиги ВТБ на некоторое время в связи с пандемией коронавируса.



«Учитывая, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса, а Евролига приостановила чемпионат на неопределённое время, и даже несмотря на то, что у нас в Российской Федерации, по заявлению властей, ситуация с коронавирусом находится под контролем, считаю правильным приостановить на некоторое время баскетбольные матчи во избежание обострения ситуации и проникновения коронавируса в российский баскетбол», — сказал Павел Астахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.