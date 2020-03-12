42 очка Деккера и Мотовилова на двоих помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Калев»
В Таллине в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Калев» принимал «Локомотив-Кубань».
Гости удачно начали встречу и после первой четверти вели с преимуществом в пять очков — 26:21. К большому перерыву «Калев» немного сократил отставание — 45:49. Однако в третьей четверти краснодарцы снова прибавили и довели преимущество до двузначного — 73:62. В заключительном игровом отрезке подопечные Пашутина не сбавляли обороты и одержали крупную победу — 98:81.
Самым результативным в составе победителей стал Сэм Деккер, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. Один из лучших матчей в сезоне провёл Григорий Мотовилов, набрав 16 баллов. У «Калева» 18 очков и 6 подборов на счету Янари Йоэсаара.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
12 марта 2020, четверг. 20:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
Окончен
81 : 98
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Калев: Йыэсаар - 18, Киллея-Джонс - 11, Шкеле - 11, Виналес - 10, Финке - 8, Коттон - 7, Китсинг - 6, Сокк - 6, Кангур - 2, Курбас - 2, Дорбек, Райэсте
Локомотив-Кубань: Деккер - 26, Мотовилов - 16, Уильямс - 15, Фридзон - 12, О'Брайант - 11, Калниетис - 7, Ивлев - 6, Ильницкий - 3, Ведищев - 2, Мартюк
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