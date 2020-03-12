42 очка Деккера и Мотовилова на двоих помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Калев»

В Таллине в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Калев» принимал «Локомотив-Кубань».

Гости удачно начали встречу и после первой четверти вели с преимуществом в пять очков — 26:21. К большому перерыву «Калев» немного сократил отставание — 45:49. Однако в третьей четверти краснодарцы снова прибавили и довели преимущество до двузначного — 73:62. В заключительном игровом отрезке подопечные Пашутина не сбавляли обороты и одержали крупную победу — 98:81.

Самым результативным в составе победителей стал Сэм Деккер, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. Один из лучших матчей в сезоне провёл Григорий Мотовилов, набрав 16 баллов. У «Калева» 18 очков и 6 подборов на счету Янари Йоэсаара.