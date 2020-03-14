Тренер Джеймса: если бы не травмы, Мозгов до сих пор был бы в НБА

Тренер «Академии Мамбы» Ирвинг Роланд поделился мнением о подмосковных «Химках» и их баскетболисте Тимофее Мозгове, продолжающем восстанавливаться после травмы.



«Химки» в «Финале четырёх» Евролиги? Почему бы и нет. Если смогут прибавить, то всё может быть. Особенно если Тимоти (центровой «Химок» Тимофей Мозгов. – Прим. «Чемпионата») вернётся и избавится от травм. Он смог бы дать им здоровенный импульс. Только представьте, если Мозгов будет на паркете. Он может бросать, подбирать, у него столько опыта. Он реально мог бы стать большой частью их успеха.



Помню, как он играл за «Кавальерс». Это было невероятно. Если бы не травмы, он до сих пор был бы в НБА. Но теперь ещё и многие клубы перешли на маленькие пятёрки, и таким большим парням порой попросту не находится места на паркете. Посмотрите на Жоффре Ловерня. Он вполне мог бы играть за океаном, но европейский баскетбол ему больше подходит", — сказал Ирвинг Роланд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Полное интервью можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня.