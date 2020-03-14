Игроки «Локомотива-Кубань» отправлены на карантин после матча с «Калевом»

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг команды. Напомним, 12 марта краснодарцы провели матч Единой лиги ВТБ с «Калевом». А после возвращения из Эстонии выяснилось, что ассистент главного тренера таллинцев заражён коронавирусом.
По словам Ведищева, команда находится на карантине, все игроки и персонал проходят тестирование на наличие заболевания.
«Сегодня Лига ВТБ официально оповестила нас, что у представителя клуба «Калев» подтверждён коронавирус. Все игроки и сотрудники «Локомотива-Кубань», которые были в Таллине на матче, отправлены на карантин. Медицинский штаб клуба находится на постоянном контакте со всеми, кто вернулся в Краснодар. Сейчас команда в домашней самоизоляции. Самочувствие у всех нормальное, никаких симптомов заболевания не выявляется.
Мы на постоянной связи и с представителями министерства здравоохранения региона, и с представителями Роспотребнадзора. Команда и тренерский штаб проходят тестирование на наличие вируса. В ближайшие дни мы получим результаты, но пока все будут находиться на карантине», — приводит слова Ведищева официальный сайт «Локомотива-Кубань».
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