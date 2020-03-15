Коллинз посвятил пост 43-летнему Картеру, чья карьера под угрозой из-за паузы в сезоне

Тяжёлый форвард «Атланты Хоукс» Джон Коллинз посвятил пост на своей странице в «Инстаграме» напарнику по команде, самому возрастному баскетболисту лиги Винсу Картеру.

Возможная отмена сезона в НБА из-за коронавируса может значить, что болельщики больше никогда не увидят 43-летнего Картера на паркете, так как тот завершит карьеру по окончании чемпионата.

«Всё ещё молюсь, чтобы всё это закончилось не так. Но как бы всё ни сложилось, хочу, чтобы ты знал, тебя по-настоящему ценят. В детстве наблюдал за тобой с трепетом, теперь я молодой человек и стал участником твоего невероятного путешествия. 22 года, и ты по-прежнему в игре. Винс Картер, спасибо. Тебя будет не хватать», — написал Коллинз на своей странице в социальной сети.