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В Китае возобновят чемпионат. Американским игрокам поставили ультиматум

В Китае возобновят чемпионат. Американским игрокам поставили ультиматум
Баскетбол / НБА 0

Руководство Китайской баскетбольной ассоциации намерено в ближайшие недели возобновить проведение регулярного чемпионата. Решение принято в связи с тем, что в стране стабилизировалась ситуация со вспышкой коронавируса.

При этом в КБА требуют возвращения американских игроков, которые после начала эпидемии коронавируса временно покинули страну. После многие из них заявили, что не намерены возвращаться, пока ситуация не будет взята под контроль полностью.

В случае отказа возвращения в лигу в Китае угрожают игрокам пожизненным баном, сообщает Taiwan News. Наказание может коснуться и агентов игроков, деятельность которых на территории страны угрожают запретить на два-три года.

Отметим, на контракте в КБА числятся около 40 американцев, в том числе Тай Лоусон, Лэнс Стивенсон и чемпион НБА минувшего сезона Джереми Лин.

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