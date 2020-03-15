В Китае возобновят чемпионат. Американским игрокам поставили ультиматум

Руководство Китайской баскетбольной ассоциации намерено в ближайшие недели возобновить проведение регулярного чемпионата. Решение принято в связи с тем, что в стране стабилизировалась ситуация со вспышкой коронавируса.
При этом в КБА требуют возвращения американских игроков, которые после начала эпидемии коронавируса временно покинули страну. После многие из них заявили, что не намерены возвращаться, пока ситуация не будет взята под контроль полностью.
В случае отказа возвращения в лигу в Китае угрожают игрокам пожизненным баном, сообщает Taiwan News. Наказание может коснуться и агентов игроков, деятельность которых на территории страны угрожают запретить на два-три года.
Отметим, на контракте в КБА числятся около 40 американцев, в том числе Тай Лоусон, Лэнс Стивенсон и чемпион НБА минувшего сезона Джереми Лин.
- 15 марта 2020
-
14:52
-
14:00
-
12:38
-
11:58
-
10:53
-
09:58
-
05:20
-
02:59
- 14 марта 2020
-
23:58
-
22:12
-
21:56
-
20:32
-
19:06
-
17:18
-
16:00
-
14:43
-
13:39
-
12:40
-
11:49
-
10:50
-
09:58
-
08:53
-
06:47
-
00:40
-
00:34
- 13 марта 2020
-
23:32
-
22:59
-
21:48
-
20:52
-
19:47
-
18:36
-
17:19
-
17:09
-
16:30
-
15:10