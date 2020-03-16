Майкл Джордан и игроки «Шарлотт» компенсируют зарплату работникам клуба

Владелец «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан и игроки команды сообщили о создании фонда для финансовой помощи работникам клуба с почасовой оплатой, сообщает официальный сайт клуба. Этот фонд компенсирует сотрудникам потерянную из-за приостановки сезона зарплату.
Ранее баскетболист «Юты» Руди Гобер стал первым игроком НБА, у кого подтвердили опасное заболевание. После этого сезон в НБА приостановили, а через несколько часов вирус обнаружили и в организме Донована Митчелла.
Матчи в НБА отложены как минимум на месяц, однако ряд экспертов полагает, что пауза продлится дольше.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на 15 марта официально известно о 63 заразившихся.
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