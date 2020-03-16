Рэпер Снуп Дог: у Леонарда очень высокий IQ

Известный рэпер Снуп Дог высоко отозвался об интеллектуальных способностях лидера клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда. Напомним, музыкант болеет за «Лос-Анджелес Лейкерс».

В сезоне-2018/2019 Леонард стал чемпионом НБА в составе «Торонто Рэпторс», после чего перешёл в «Клипперс».

«У Кавая очень высокий IQ. Благодаря интеллекту можно выиграть больше, чем с помощью каких-либо навыков. В прошлом году я пришёл пораньше на один из матчей финала с «Голден Стэйт» и видел, как Кавай разминался. Он отрабатывал только броски со средней.

Он очень умён, так как броски со средней гарантируют два очка. Если у тебя всё в порядке с интеллектом, то ты всегда будешь чаще бросать двухочковые, чем трёхочковые», — сказал Снуп Дог в интервью YouTube-каналу ShowTime Basketball.