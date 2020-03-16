Алан Уильямс обратился к болельщикам с предостережением по поводу коронавируса

Центровой «Локомотива-Кубань» Алан Уильямс обратился к болельщикам на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
«Привет, Локосемья. Просто хочу, чтобы вы были в курсе того, что происходит. Я чувствую себя хорошо. Хочу, чтобы вы, ребята, были в безопасности и следили за ситуацией с коронавирусом. Тщательно мойте руки, избегайте больших скоплений людей, и если вы нехорошо себя чувствуете, то сообщите об этом. Если есть возможность, оставайтесь дома и будьте готовы к тому, что после этого перерыва мы покажем всё, на что мы способны. Вперёд, «Локо», — сказал Алан Уильямс.
Посмотреть видео можно в «твиттере» команды «Локомотив-Кубань».
Напомним, все игроки и персонал клуба, летавшие на матч с «Калевом» в Таллин, были помещены в карантин после того, как выяснилось, что у ассистента главного тренера эстонской команды выявлен коронавирус.
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