Алан Уильямс обратился к болельщикам с предостережением по поводу коронавируса

Центровой «Локомотива-Кубань» Алан Уильямс обратился к болельщикам на фоне ситуации с пандемией коронавируса.



«Привет, Локосемья. Просто хочу, чтобы вы были в курсе того, что происходит. Я чувствую себя хорошо. Хочу, чтобы вы, ребята, были в безопасности и следили за ситуацией с коронавирусом. Тщательно мойте руки, избегайте больших скоплений людей, и если вы нехорошо себя чувствуете, то сообщите об этом. Если есть возможность, оставайтесь дома и будьте готовы к тому, что после этого перерыва мы покажем всё, на что мы способны. Вперёд, «Локо», — сказал Алан Уильямс.

Посмотреть видео можно в «твиттере» команды «Локомотив-Кубань».

Напомним, все игроки и персонал клуба, летавшие на матч с «Калевом» в Таллин, были помещены в карантин после того, как выяснилось, что у ассистента главного тренера эстонской команды выявлен коронавирус.