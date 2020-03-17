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Курбанов дал советы о том, как не заразиться коронавирусом

Курбанов дал советы о том, как не заразиться коронавирусом
Баскетбол / Евролига 0

Форвард ЦСКА Никита Курбанов обратился к болельщикам и дал им несколько советов, как избежать заражения коронавирусом.

«Привет всем! Я Никита Курбанов, форвард ЦСКА. Чтобы оставаться здоровым, нужна командная работа. Давайте не забывать почаще мыть руки с мылом в течение как минимум 20 секунд. Постарайтесь не прикасаться к вашим глазам, носу и рту. Соблюдая эти простые правила, вы не дадите микробам и вирусам распространяться. Берегите себя и своих близких», — сказано в видеообращении, размещённом на странице ЦСКА в «Инстаграме».

Соответствующую запись можно посмотреть на странице ЦСКА в социальной сети.

Напомним, от коронавируса COVID-19 в мире скончалось уже более 7000 человек. В России на текущий момент зарегистрировано 114 подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

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