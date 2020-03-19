Прифтис: надеюсь, сезон финиширует в своём обычном формате

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис выразил надежду, что сезон Единой лиги ВТБ будет закончен в обычном формате, несмотря на вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса.
«Сейчас не самый захватывающий период для нас в связи с отсутствием игр, но мы усиленно тренируемся, чтобы сохранить хорошую форму. Безусловно, мы следим за тем, что происходит в мире. Команда очень внимательно относится к мерам безопасности и рекомендациям врачей с самого начала распространения COVID-19. Мы все заботимся друг о друге, принимаем индивидуальные меры защиты, чтобы избежать или уменьшить возможности контакта с вирусом.
Думаю, мы вполне можем вернуться к играм, если ситуация в мире будет улучшаться. Сейчас очень сложно предугадать, когда это произойдёт, но я надеюсь, что круговорот вируса закончится и сезон финиширует в своём обычном формате», — приводят слова Димитриса Прифтиса «Известия».
- 19 марта 2020
-
17:58
-
12:11
-
09:33
-
09:00
-
07:55
-
07:21
-
06:25
-
00:38
- 18 марта 2020
-
23:45
-
22:57
-
20:28
-
18:53
-
17:58
-
15:00
-
14:22
-
12:06
-
12:04
-
11:54
-
11:30
-
10:00
-
09:32
-
08:24
-
04:44
-
03:34
-
00:40
- 17 марта 2020
-
23:22
-
22:57
-
21:33
-
20:28
-
19:15
-
18:28
-
17:41
-
15:38
-
15:34
-
14:30