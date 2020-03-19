Прифтис: надеюсь, сезон финиширует в своём обычном формате

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис выразил надежду, что сезон Единой лиги ВТБ будет закончен в обычном формате, несмотря на вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса.



«Сейчас не самый захватывающий период для нас в связи с отсутствием игр, но мы усиленно тренируемся, чтобы сохранить хорошую форму. Безусловно, мы следим за тем, что происходит в мире. Команда очень внимательно относится к мерам безопасности и рекомендациям врачей с самого начала распространения COVID-19. Мы все заботимся друг о друге, принимаем индивидуальные меры защиты, чтобы избежать или уменьшить возможности контакта с вирусом.



Думаю, мы вполне можем вернуться к играм, если ситуация в мире будет улучшаться. Сейчас очень сложно предугадать, когда это произойдёт, но я надеюсь, что круговорот вируса закончится и сезон финиширует в своём обычном формате», — приводят слова Димитриса Прифтиса «Известия».