Среди аргентинских баскетболистов зафиксирован первый случай коронавируса

Игрок испанского «Реал Каноэ» Факундо Корвалан стал первым аргентинским баскетболистом, у которого диагностировали заражение коронавирусом, сообщает Infobae. 21-летний спортсмен уже доставлен в больницу, врачи дают по нему благоприятные прогнозы.
«Реал Каноэ» — клуб, выступающий во второй по силе испанской баскетбольной лиги. Её матчи сейчас также приостановлены.
Напомним, впервые коронавирус COVID-19 был зафиксирован в Китае в декабре минувшего года. С тех пор болезнь проникла в более чем 150 стран мира. Согласно официальной статистике на планете зафиксировано почти 220 тыс. случаев заражения и почти 9 тыс. из них стали смертельными.
Испания — одна из самых кризисных стран Европы. Там зафиксировано почти 14 тыс. случаев заражения и более 500 из них с летальным исходом.
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