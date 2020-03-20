Пол Пирс рассказал о причинах ссоры с бывшим одноклубником Рэем Алленом

Пол Пирс, ранее выступавший в НБА в составе таких команд, как «Бостон Селтикс», «Бруклин Нетс», «Вашинтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Клипперс», поделился воспоминаниями о бывшем одноклубнике Рэе Аллене, они вместе выступали в составе «Селтикс».
«Во-первых, он пошёл к нашему сопернику. Леброн Джеймс был соперником „Селтикс“, независимо от того, играл он в Кливленде или Майами. Во-вторых, я звонил ему, когда он вёл переговоры с командой прежде, чем он решил уехать. Он не отвечал ни на чьи звонки, и я слышал, что он собирается в Майами. Он не ответил на мой звонок. Я просто чувствую, что с определённым уважением, которое существует между товарищами по команде, были как братья, мы могли бы поговорить об этом.
Если ты больше не хочешь играть с нами, по крайней мере дай нам знать об этом. Я расценил это как пощёчину, как неуважение со стороны брата. Вот как выглядела моя ссора с ним, другие парни в команде чувствовали то же самое. С тех пор мы не разговаривали. У меня нет проблем с Рэем в настоящий момент», — цитирует Пирса ClutchPoints.
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