ЦСКА проведёт трансляцию двустороннего матча «красных» против «синих»

Пресс-служба ЦСКА планирует организовать трансляцию закрытой игровой тренировки команды, сообщает официальный сайт клуба.

Основная команда с привлечением дублёров будет разделена на два состава. Главными тренерами «Красных» и «Синих» станут Андреас Пистиолис и Антон Юдин соответственно.



«Красные»: Джоэл Боломбой, Рон Бэйкер, Майк Джеймс, Даниил Кочергин, Никита Курбанов, Коста Куфос, Ховард Сант-Рос, Янис Стрелниекс, Александр Шашков.



«Синие»: Семён Антонов, Михаил Кулагин, Андрей Лопатин, Иван Ухов, Йоханнес Фогтманн, Кайл Хайнс, Александр Хоменко, Даррэн Хиллиард, Дэниэл Хэкетт.



Трансляция будет организована CSKAbasket TV в социальных сетях клуба. Начало двустороннего матча – 21 марта в 12:30.