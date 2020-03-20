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ЦСКА проведёт трансляцию двустороннего матча «красных» против «синих»

ЦСКА проведёт трансляцию двустороннего матча «красных» против «синих»
Баскетбол / Евролига 0

Пресс-служба ЦСКА планирует организовать трансляцию закрытой игровой тренировки команды, сообщает официальный сайт клуба.

Основная команда с привлечением дублёров будет разделена на два состава. Главными тренерами «Красных» и «Синих» станут Андреас Пистиолис и Антон Юдин соответственно.

«Красные»: Джоэл Боломбой, Рон Бэйкер, Майк Джеймс, Даниил Кочергин, Никита Курбанов, Коста Куфос, Ховард Сант-Рос, Янис Стрелниекс, Александр Шашков.

«Синие»: Семён Антонов, Михаил Кулагин, Андрей Лопатин, Иван Ухов, Йоханнес Фогтманн, Кайл Хайнс, Александр Хоменко, Даррэн Хиллиард, Дэниэл Хэкетт.

Трансляция будет организована CSKAbasket TV в социальных сетях клуба. Начало двустороннего матча – 21 марта в 12:30.

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