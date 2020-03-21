Церковный — о целях «Зенита» на сезон: хотим выйти в финал Единой лиги ВТБ
Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал о поставленных перед командой целях на сезон. По словам функционера, руководство клуба надеется на участие в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
«Задача сохраняется, потому что мы надеемся, что система чемпионата сохранится. Нужно зайти в стадию плей-офф с высокого места: понятно, что в тройку мы не попадаем, скорее всего. Нужно быть и реалистом, и оптимистом, поэтому надо постараться занять пятое место. Ну а в стадии плей-офф нужно проходить как можно выше. Мы хотим выйти в финал Единой лиги ВТБ. Да, это сложно, но нам ничего не мешает», — приводит слова Церковного официальный сайт «Зенита».
На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.
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