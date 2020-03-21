Игрок «Анадолу Эфес» — о коронавирусе: дочь спрашивает меня, почему я постоянно дома

Атакующий защитник «Анадолу Эфес» Крунослав Симон нашёл положительные последствия пандемии коронавируса. По словам баскетболиста, теперь у него больше возможности бывать с семьёй.

«Иногда старшая дочь спрашивает, почему я постоянно дома. Для семьи это новая ситуация. То же самое касается и нас, игроков. Эта не та ситуация, которой мы ждали. Но мы должны пройти через всё это. Остаётся надеяться, что это закончится как можно раньше», — приводит слова Крунослава Eurohoops.

Напомним, матчи турецкой Суперлиги официально были прерваны 19 марта. Это был последний чемпионат в Европе, в котором проводились игры. Сегодня, 21 марта, стало известно, что вся команда «Фенербахче» проходит тесты на коронавирус.