Питино: Майк Джеймс должен выступать в НБА

Бывший главный тренер «Панатинаикоса» Рик Питино, который после начала пандемии коронавируса расторг контракт с клубом из Афин и возглавил одну из команд студенческой лиги NCAA в США, поделился мыслями о лидере ЦСКА Майке Джеймсе. По словам специалиста, защитник «армейцев» заслуживает места в одной из команд НБА.

«В Евролиге есть игроки, которые мне нравятся. Одним из таких баскетболистов является Майк Джеймс. Он должен выступать в НБА. Майк — лучший скорер Евролиги», — приводит слова Питино New York Post.

Майк Джеймс проводит первый сезон в составе ЦСКА. В нынешнем сезоне Евролиги американец принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 21,1 очка, собирая 3,3 подбора и совершая 4,3 передачи.