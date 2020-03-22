Питино: Майк Джеймс должен выступать в НБА
Бывший главный тренер «Панатинаикоса» Рик Питино, который после начала пандемии коронавируса расторг контракт с клубом из Афин и возглавил одну из команд студенческой лиги NCAA в США, поделился мыслями о лидере ЦСКА Майке Джеймсе. По словам специалиста, защитник «армейцев» заслуживает места в одной из команд НБА.
«В Евролиге есть игроки, которые мне нравятся. Одним из таких баскетболистов является Майк Джеймс. Он должен выступать в НБА. Майк — лучший скорер Евролиги», — приводит слова Питино New York Post.
Майк Джеймс проводит первый сезон в составе ЦСКА. В нынешнем сезоне Евролиги американец принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 21,1 очка, собирая 3,3 подбора и совершая 4,3 передачи.
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