Чарльз Баркли избежал заражения коронавирусом

Член Зала славы НБА Чарльз Баркли сообщил, что мог заразиться коронавирусом.



«Я получил результаты теста на коронавирус сегодня утром, и они отрицательные. Я хотел бы поблагодарить всех за их сообщения с заботой и поддержкой. Оставайтесь в безопасности и примите все меры, чтобы обеспечить своё благополучие», — приводит слова Баркли в своём «твиттере» журналист Марк Стэйн.



Баркли вернулся из Нью-Йорка в Атланту и почувствовал недомогание.



Напомним, сезон в НБА был приостановлен после того, как коронавирусом заразился центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. Затем болезнь была диагностирована у Донована Митчелла. В НБА заболели также четыре баскетболиста «Бруклина», в том числе Кевин Дюрант, два баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс», Кристиан Вуд из «Детройт Пистонс» и Маркус Смарт из «Бостон Селтикс».