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Чарльз Баркли избежал заражения коронавирусом

Чарльз Баркли избежал заражения коронавирусом
Баскетбол / НБА 0

Член Зала славы НБА Чарльз Баркли сообщил, что мог заразиться коронавирусом.

«Я получил результаты теста на коронавирус сегодня утром, и они отрицательные. Я хотел бы поблагодарить всех за их сообщения с заботой и поддержкой. Оставайтесь в безопасности и примите все меры, чтобы обеспечить своё благополучие», — приводит слова Баркли в своём «твиттере» журналист Марк Стэйн.

Баркли вернулся из Нью-Йорка в Атланту и почувствовал недомогание.

Напомним, сезон в НБА был приостановлен после того, как коронавирусом заразился центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. Затем болезнь была диагностирована у Донована Митчелла. В НБА заболели также четыре баскетболиста «Бруклина», в том числе Кевин Дюрант, два баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс», Кристиан Вуд из «Детройт Пистонс» и Маркус Смарт из «Бостон Селтикс».

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