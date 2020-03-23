Адетокунбо является лидером в борьбе за награду MVP сезона-2019/2020 по мнению журналистов

По результатам опроса 70 журналистов, работающих на матчах Национальной баскетбольной ассоциации, лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо является лидером в борьбе за награду MVP регулярного сезона-2019/2020, сообщает ESPN.
По итогам опроса Адетокунбо набрал 670 баллов из 700 возможных. 60 человек поставили его на первое место, 10 — на второе.
Второе место в опросе досталось лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, он набрал 514 баллов и 10 раз оказался на первом месте.
Третье место по итогам опроса — у игрока «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, четвёртое — у лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича, на пятом месте — форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард.
Напомним, сезон в НБА был приостановлен после того, как коронавирусом заразился центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. Затем болезнь была диагностирована у Донована Митчелла. В НБА заболели и четыре баскетболиста «Бруклина», в том числе Кевин Дюрант, два баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс», Кристиан Вуд из «Детройт Пистонс» и Маркус Смарт из «Бостон Селтикс».
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