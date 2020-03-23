Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Адетокунбо является лидером в борьбе за награду MVP сезона-2019/2020 по мнению журналистов

Адетокунбо является лидером в борьбе за награду MVP сезона-2019/2020 по мнению журналистов
Баскетбол / НБА 0

По результатам опроса 70 журналистов, работающих на матчах Национальной баскетбольной ассоциации, лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо является лидером в борьбе за награду MVP регулярного сезона-2019/2020, сообщает ESPN.

По итогам опроса Адетокунбо набрал 670 баллов из 700 возможных. 60 человек поставили его на первое место, 10 — на второе.

Второе место в опросе досталось лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, он набрал 514 баллов и 10 раз оказался на первом месте.

Третье место по итогам опроса — у игрока «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, четвёртое — у лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича, на пятом месте — форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард.

Напомним, сезон в НБА был приостановлен после того, как коронавирусом заразился центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. Затем болезнь была диагностирована у Донована Митчелла. В НБА заболели и четыре баскетболиста «Бруклина», в том числе Кевин Дюрант, два баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс», Кристиан Вуд из «Детройт Пистонс» и Маркус Смарт из «Бостон Селтикс».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020